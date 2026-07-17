Científicos desarrollan vacuna experimental para tratar la ansiedad

Investigadores están desarrollando una vacuna contra la ansiedad que podría transformar la comprensión de la salud mental al modificar la respuesta del cuerpo al estrés.

Hoy 07:01

La idea de una vacuna contra la ansiedad ha dejado de ser un concepto de ciencia ficción y se está convirtiendo en un área activa de investigación científica. Varios equipos están explorando cómo el cuerpo podría aprender a reaccionar de manera diferente al estrés, lo que representa un avance significativo en la comprensión de la salud mental.

Históricamente, la ansiedad ha sido abordada principalmente desde un enfoque cerebral. Sin embargo, estudios recientes indican que el sistema inmune también juega un papel crucial en nuestras respuestas a situaciones estresantes, lo que ha llevado a un cambio en las estrategias de tratamiento.

Este cambio de paradigma ha fomentado el desarrollo de métodos que no solo buscan aliviar los síntomas de la ansiedad, sino que también intentan modificar la respuesta biológica del organismo. Se trata de un enfoque más integral que podría revolucionar el tratamiento de esta condición.

El concepto de la vacuna contra la ansiedad no se asemeja a una vacuna tradicional, sino que se enfoca en entrenar al organismo para que responda de manera más equilibrada ante el estrés. Investigadores están trabajando para reducir la inflamación, regular el sistema inmune y optimizar la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Un avance notable se ha producido en Japón, donde se investiga una molécula conocida como PA-915. En estudios con animales, una sola dosis de este compuesto ha demostrado provocar cambios significativos en comportamientos relacionados con el estrés, manteniéndose durante semanas.

Los investigadores han encontrado que este mecanismo está vinculado a la regulación de los receptores que intervienen en la respuesta al estrés, permitiendo que el cerebro procese mejor las situaciones estresantes. Aunque estos hallazgos aún no se han probado en humanos, son promisorios para el desarrollo futuro de la vacuna.

La investigación también ha puesto el foco en la bacteria Mycobacterium vaccae, que ha mostrado la capacidad de influir en la reacción del cuerpo al estrés. Los estudios han indicado que esta bacteria puede disminuir la inflamación y provocar cambios en la química cerebral que favorecen una mejor adaptación al estrés, sugiriendo un enfoque más holístico en el tratamiento de la ansiedad.