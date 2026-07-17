Por el partido de la Selección Nacional, el CCB reprogramó las actividades infantiles del domingo

Según se informó, el programa del sábado se cumplirá de acuerdo a lo estipulado, sin modificaciones.

Hoy 08:01

El Centro Cultural del Bicentenario informó que, en virtud de que la Selección Nacional de Fútbol disputará el partido final del Campeonato Mundial FIFA 2026, este domingo 19 de julio las actividades serán momentáneamente suspendidas, manteniéndose la propuesta del día sábado sin variantes.

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Así, de acuerdo a lo informado, el sábado 18 de julio comenzará la jornada a las 16.30 horas con el “GRAND PRIX DE AJEDREZ “CUMPLEAÑOS DE SANTIAGO MADRE DE CIUDADES”, destinado a público de todas las edades y cuya inscripción debe realizarse al teléfono +54 9 3816 17-4457 (Leandro). El mismo tendrá lugar también el día 25.

Las actividades exclusivamente dedicadas a los niños comenzarán también a las 16.30 hs., en el Auditorio con la proyección la película “Intensa-Mente 2” y a las 18,30 hs se exhibirá “Zootopia 2”.

Al finalizar ambas películas, los niños presentes podrán encontrarse en el Hall Central, con sus personajes favoritos, compartir el momento, tomarse fotografías y dialogar con ellos, mientras disfrutan de los Pintacaritas que tanto deleitan a los niños.

El CCB invita a todos los niños a compartir una tarde emocionante y entretenida para niños, jóvenes y adultos.