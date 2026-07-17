La Banda bajo el sol radiante: se anticipan altas temperaturas para hoy Viernes 17 de julio de 2026

La Banda, Santiago del Estero, se enfrenta a un clima despejado que promete calor intenso en los próximos días. Los bandeños deben prepararse para temperaturas que superarán los 40 grados hoy.

Hoy 08:11

Los bandeños disfrutan de un clima despejado y agradable en la mañana, con una temperatura actual de 15.3 °C. Sin embargo, la sensación térmica se mantuvo en el mismo nivel debido a la alta humedad del 88% y vientos de 17.6 km/h provenientes del noroeste.

Hoy, las temperaturas se dispararán a medida que avance el día, alcanzando una máxima de 40.5 °C. Los bandeños deben estar preparados para un calor abrasador que marcará el inicio de un fin de semana caluroso.

El pronóstico para mañana, sábado 18 de julio, indica que el clima seguirá siendo soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 15.5 °C de mínima y 27 °C de máxima. Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, aunque se recomienda cuidarse del sol.

Para el domingo 19 de julio, las condiciones seguirán siendo favorables, con un clima soleado y temperaturas que variarán entre 14.2 °C y 22.8 °C. Este descenso en la máxima será un alivio después del calor extremo del viernes.

En resumen, los bandeños enfrentarán un día de calor extremo hoy, con una temperatura máxima de 40.5 °C. Para el fin de semana, se esperan días soleados, con mínimas de 15.5 °C y máximas que no superarán los 27 °C el sábado, y 22.8 °C el domingo.

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