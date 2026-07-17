Impactante accidente: un colectivo cayó desde un puente de seis metros y dejó al menos 20 heridos

El siniestro ocurrió en medio del fuerte temporal que afecta a Buenos Aires. Hay personas heridas y pasajeros atrapados.

Hoy 08:56

Un micro de pasajeros cayó este viernes desde un puente de una altura de seis metros en la ruta nacional 7, en la localidad bonaerense de Carmen de Areco; por el momento se reportaron personas atrapadas dentro del vehículo, que tenía como destino la ciudad de Buenos Aires.

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El incidente vial ocurrió en medio de fuertes vientos y ráfagas que golpean la zona; en el centro y este de la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por fuertes tormentas. Las primeras versiones indican que el clima inestable provocó el vuelco. No hay otro vehículo involucrado.

“Estábamos subiendo el puente en Areco y aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que está siendo atendida. Íbamos alrededor de 20 personas a Buenos Aires”, indicó Maximiliano, uno de los pasajeros, en diálogo con TN.

El micro de la empresa Vía Tac había partido desde la localidad cordobesa de Laboulaye y se dirigía -con distintas paradas en el camino- a Buenos Aires. El vuelco ocurrió en el puente el arroyo La Guardia, sobre la ruta nacional 7.

La primera información que se conoce al respecto marca que el chofer, ante los fuertes vientos, perdió el control del vehículo, despistó y por eso cayó por el barranco.