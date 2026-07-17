En vivo: Milei participa del acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA

La ceremonia se realizará este viernes desde las 9.45 en Pasteur 633, bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”. El acto fue adelantado por la coincidencia del aniversario con el Shabat.

Hoy 10:10

El presidente Javier Milei encabezará este viernes la comitiva oficial que asistirá al acto central por el 32° aniversario del atentado terrorista contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y considerado por la Justicia argentina como un delito de lesa humanidad e imprescriptible.

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La actividad del Jefe de Estado está prevista para las 9.45 en la tradicional esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede de la mutual de la comunidad judía, que fue reconstruida tras el ataque.

Debido a que este año la fecha exacta del aniversario coincide con el descanso del Shabat, la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas decidieron adelantar la conmemoración, en respeto a la observancia religiosa.

Bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”, el encuentro formal se iniciará puntualmente a las 9.53, con el tradicional sonido de la sirena que marca el minuto exacto en que estalló la bomba hace más de tres décadas.

En declaraciones recientes, Milei se refirió al peso histórico del atentado y remarcó que Buenos Aires es la ciudad que alberga a la comunidad judía más grande de América Latina, lo que definió como “un orgullo y una gran responsabilidad”.

También lamentó que la capital argentina haya sido blanco de la violencia extremista. “Es la ciudad que ha sufrido dos ataques por parte del terrorismo antisemita. En 1992 y 1994 se cobró un total de 114 vidas. Un acto cobarde y criminal que constituye una marca imborrable en nuestra historia y nos impulsa cada día a buscar justicia por las víctimas”, expresó.

A 32 años de aquella mañana en la que un coche bomba destruyó el edificio de la calle Pasteur y provocó la muerte de 85 personas, además de dejar más de 300 heridos, la causa judicial continúa sin condenados, por lo que sigue vigente el reclamo de memoria, verdad y justicia.

Para mantener viva la denuncia contra la impunidad, la conmemoración de este año sumará distintas intervenciones artísticas y culturales promovidas por la Secretaría de Cultura de la Nación y la mutual.

Entre ellas se destaca la inauguración de “Pasteur 9.52”, un mural de 5 por 8 metros realizado por el artista visual Lucas Lasnier, conocido como Parbo, en la fachada del solar reconstruido. La obra recrea el edificio histórico tal como se veía un minuto antes de la explosión e incorpora dos piedras originales del inmueble destruido.

Además, la AMIA presentó el video institucional homónimo al lema de este año, dirigido por Lucas Fossati y con la voz del actor Federico D’Elía, en el que se reversiona la canción mundialista “Muchachos” para reflexionar sobre los proyectos de vida truncados de las 85 víctimas.

También se destaca la presentación teatral de “La silla vacía”, escrita por Sol Levinton y con locución de Ricardo Darín, que relata en primera persona las vivencias de cuatro familiares y sobrevivientes del atentado.