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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 21º
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Mascotas

Buscan a Odín, un perro salchicha perdido en el barrio Los Flores

El pequeño fue visto por última vez en la zona del Camino a la Costa. Su familia pide ayuda a los vecinos para encontrarlo y ofrece un número de contacto ante cualquier información.

Hoy 10:26
Odin

Odín, un perro de raza salchicha, se encuentra perdido y su familia inició una búsqueda para poder encontrarlo.

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El animal se extravió en la zona del Camino a la Costa, en el barrio Los Flores, y sus dueños solicitan la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Quienes hayan visto a Odín o tengan algún dato que pueda ayudar a encontrarlo pueden comunicarse al 3512043832.

Su familia pide difusión del aviso para lograr el pronto regreso de la mascota a su hogar.

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