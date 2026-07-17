Durante allanamiento hallan cocaína, marihuana y $3.850.000 en casa de dos hermanas y exconvicto

Julio Sotelo (46) y las hermanas Micaela (28) y Susana Cáceres (26) quedaron tras las rejas. Tenían dosis listas para la venta y otras para fraccionar. Además apresaron a clientes y "soldaditos".

Hoy 06:59

Un operativo realizado por la Dirección General de Drogas Peligrosas permitió la detención de varias personas y el secuestro de estupefacientes en el barrio 25 de Mayo de la ciudad de La Banda, en el marco de tres investigaciones impulsadas por la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, a cargo de la fiscal María del Pilar Gallo.

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El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana, alrededor de las 7.15, en tres viviendas ubicadas sobre calle Catamarca, casi Uruguay. Las medidas fueron ordenadas por la jueza de Control y Garantías, Roxana Menini, y se ejecutaron de manera simultánea.

De acuerdo con la investigación, en los domicilios funcionaban puntos de venta de drogas al menudeo que operaban de forma independiente, aunque vinculados entre sí. Las actuaciones se iniciaron a partir de denuncias de vecinos y derivaron en un trabajo de inteligencia que permitió reunir elementos probatorios para solicitar los allanamientos.

Durante las requisas, los efectivos secuestraron 349 dosis de cocaína fraccionadas para la venta, además de tres envoltorios compactados con un peso total de 432,04 gramos. También se incautaron 40 envoltorios y un paquete con marihuana, que totalizaron 291 gramos.

Asimismo, fueron secuestrados $3.850.000 en efectivo, dos teléfonos celulares, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de sustancias y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos.

Como resultado del operativo, fueron detenidos Julio Esteban Sotelo (46), quien registra antecedentes por narcomenudeo, y las hermanas Micaela Cáceres (28) y Susana Cáceres (26). Además, quedaron aprehendidas otras cuatro personas identificadas como Santiago Nahuel Juárez (24), Marcelo Alfredo Sotelo (32), Cristian Hernán Rojas (33) y Víctor Hugo Barrionuevo (26), quienes se encontraban en los inmuebles al momento de los allanamientos.

La investigación continuará con el objetivo de determinar el grado de participación de los involucrados y establecer posibles conexiones con otras personas vinculadas a la actividad.