Termas de Río Hondo se prepara para un calor intenso: máximas que alcanzarán los 37 grados hoy Viernes 17 de julio de 2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta despejado con temperaturas que superan los 15 grados. Se anticipan máximas muy elevadas para los próximos días.
El clima en Termas de Río Hondo hoy se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables que rondan los 15 °C. Los termenses pueden disfrutar de un día con sensación térmica de 15.8 °C, ideal para actividades al aire libre.
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Sin embargo, se espera que a medida que avance el día, las temperaturas se eleven notablemente, alcanzando una máxima de 37.2 °C. Los termenses deben prepararse para un calor intenso durante las horas pico.
El pronóstico para mañana, sábado 18 de julio, también se presenta soleado, con una mínima de 14.7 °C y una máxima de 25 °C. Este cambio en las temperaturas ofrece un respiro a los habitantes tras el calor extremo de hoy.
Para el domingo 19 de julio, el clima se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 13.6 °C de mínima y 20.3 °C de máxima. Un descenso significativo que muchos termenses seguramente apreciarán.
En resumen, hoy los termenses experimentarán un clima caluroso y despejado con temperaturas que van desde los 16.5 °C de mínima hasta los 37.2 °C de máxima. Se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo y mantenerse hidratados.
Esta nota fue generada con inteligencia artificial.