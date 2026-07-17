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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 19º
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Añatuya se enfrenta a un día soleado y cálido: temperaturas extremas para hoy Viernes 17 de julio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado y cálido, con temperaturas que superarán los 35 grados. El clima se mantendrá favorable durante el fin de semana.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, Santiago del Estero, el clima se presenta despejado y agradable, con una temperatura actual de 26.4 °C. La sensación térmica es ligeramente más fresca, alcanzando los 24.4 °C, lo que permite a los añatuyenses disfrutar de un día cómodo al aire libre.

La humedad se mantiene en un 50%, lo que contribuye a un ambiente templado durante las primeras horas del día. Sin embargo, el viento del norte sopla a 23.8 km/h, lo que ayuda a mitigar un poco el calor que se avecina.

A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 37.2 °C. Esta ola de calor se sentirá especialmente durante las horas de la tarde, cuando los añatuyenses deberán tomar precauciones ante el intenso calor.

Para mañana, el pronóstico indica un descenso en las temperaturas, con una mínima de 15.4 °C y una máxima de 27.2 °C. El clima se mantendrá soleado durante todo el día, ideal para actividades al aire libre.

El domingo, la tendencia se acentúa con temperaturas que oscilarán entre los 13.7 °C y los 21.3 °C. En resumen, el clima en Añatuya se prevé soleado y cálido, ideal para disfrutar de los días de invierno en la región.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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