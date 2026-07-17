Secuestraron maquinaria pesada en operativos forestales por desmonte ilegal en Avellaneda y Aguirre

En una serie de procedimientos clave para la preservación ambiental, la Dirección General de Bosques y Fauna frenó actividades no autorizadas que amenazaban el ecosistema santiagueño.

Hoy 09:12

La lucha contra la deforestación y el uso ilícito de los recursos naturales en Santiago del Estero no da tregua. Días atrás, equipos técnicos de la Dirección General de Bosques y Fauna desplegaron un operativo contundente en los departamentos Avellaneda y Aguirre, logrando paralizar tareas de desmonte que no contaban con los permisos legales obligatorios.

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El operativo, fundamentado en las leyes provinciales 6.841 y 6.942, se enfocó en dos puntos críticos donde la intervención humana estaba alterando gravemente el entorno.

En principio en la localidad de Icaño, en un procedimiento desarrollado a la vera del Río Salado, los agentes sorprendieron una operación de desmonte ilegal. La rápida intervención permitió el secuestro de tres tractores de gran porte. El despliegue contó con el apoyo fundamental de la Comisaría N° 55, garantizando que las máquinas fueran retiradas del predio y la actividad, clausurada de forma inmediata.

También en Malbrán en el departamento Aguirre, la detección fue posible gracias al Sistema de Alerta Temprana (SAT). El monitoreo satelital identificó un desarbustado no autorizado, lo que permitió a las autoridades llegar al lugar y proceder al secuestro de un tractor equipado con pala cargadora.

Tras ambos procedimientos, las autoridades forestales labraron las actas de infracción correspondientes. Según informaron desde el Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, ya se han iniciado las actuaciones sumariales contra los responsables, quienes ahora deberán enfrentar las sanciones previstas por la normativa vigente para la protección del patrimonio forestal de la provincia.

Estos operativos reafirman el compromiso de las autoridades provinciales con el control ambiental, utilizando tanto el despliegue territorial como la tecnología de punta para frenar el avance de actividades que ponen en riesgo la biodiversidad local.