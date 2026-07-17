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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 21º
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Locales

Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado y lunes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 10:08

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

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Sábado 18 de julio:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte de la ciudad de Frías (barrios Bontempo, Ampliación Bontempo, Eva y Juan Perón, Esperanza I y Club Hípico Frías).

Lunes 20 de julio:

de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Río Hondo (barrios Urquiza, Melian y Herrera El Alto)

de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Garza (dpto. Sarmiento).

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