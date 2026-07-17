Mundial 2026: por primera vez, el campeón recibirá anillos personalizados de FIFA

Además de la Copa del Mundo y las tradicionales medallas de oro, el plantel ganador de la final entre Argentina y España recibirá una pieza especial inspirada en una tradición del deporte estadounidense.

Hoy 09:16

La FIFA dispuso una nueva conmemoración para el campeón del Mundial 2026, que se definirá este domingo 19 de julio entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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La entidad madre del fútbol mundial entregará por primera vez anillos de campeón personalizados, que se sumarán al emblemático trofeo y a las tradicionales medallas de oro para los ganadores.

Con esta iniciativa, la FIFA adoptará una de las costumbres más reconocidas del deporte estadounidense, habitual en ligas como la NBA, la NFL, la MLB y la NHL, para trasladarla a la consagración de la Copa del Mundo.

Las piezas serán confeccionadas exclusivamente para este certamen y estarán numeradas de forma individual. En total, se producirán 2026 unidades, en homenaje al año del torneo, y cada una contará con su correspondiente certificado de autenticidad.

De ese total, 30 anillos serán entregados al seleccionado campeón del mundo. En cuanto al diseño, una de sus caras presentará la silueta del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que el reverso será personalizado para reflejar los colores y la identidad de la selección ganadora.

Las 1996 piezas restantes serán puestas a disposición del público general como producto con licencia oficial de la FIFA, lo que permitirá a coleccionistas y seguidores de todo el mundo adquirir una réplica exacta del anillo que recibirán los futbolistas campeones.

La FIFA confirmó además que, luego de la premiación del domingo, el capitán y el director técnico del seleccionado ganador recibirán anillos provisionales para conmemorar la consagración en el podio.

Posteriormente, los 30 anillos definitivos del plantel serán fabricados con las medidas exactas de cada destinatario, para completar una premiación inédita en la historia de los Mundiales.

La final entre Argentina y España tendrá además otros condimentos históricos, ya que enfrentará al vigente campeón de América con el campeón de Europa, en un duelo que definirá al nuevo dueño de la Copa del Mundo.