Crecen las versiones: quiénes podrían cantar el himno argentino en la final del Mundial

El programa SQP reveló los nombres de las artistas que aparecen en carrera para la ceremonia previa al partido decisivo. Una pica en punta, mientras otra mantiene la ilusión de los fanáticos.

Hoy 10:08

Después de la euforia y la alegría por el triunfo argentino ante Inglaterra, una duda invadió a los hinchas argentinos: ¿quién cantará el himno en la final del Mundial?. Inmediatamente, una serie de artistas comenzaron a sonar como las posibles encargadas de interpretar el grito sagrado.

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Rápidamente, la primera en sonar fue Lali Espósito, distinguida por haberlo hecho en la final ante Francia en el Mundial 2022. La situación también fue tema de debate en la televisión argentina. Así las cosas, Yanina Latorre abordó la cuestión en SQP (América): “Empezaron a haber un montón de rumores. Se habló mucho de Tini. Tini no va a cantar el himno. No sé si es que no quiso o no la llamaron. Aparte, entiendo que si tiene al marido o al novio jugando es imposible, porque aparte llega a perder... o sea, si yo soy Tini y me llaman, no lo canto, pero no de mala onda. Ella en este momento es la mujer de De Paul”.

Luego, la conductora preguntó y le pasó la palabra a su panelista, Nicolás Peralta: “El rumor de quién cantaría el himno para los argentinos. ¿Quién es?”. Tras unos instantes de suspenso, el periodista reveló: “Nada más y nada menos que María Becerra”.

“Me encanta. Ojalá lo sea. ¿De qué depende de que lo cante o no lo cante? ¿Lo sabemos?”, fue la reacción de Latorre, quien dio pie a que su compañero agregara: “Hablé con el mánager. María Becerra en este momento está en España. Porque está con una serie de recitales, le quedan varias fechas por delante. Ellos todavía no lo tienen confirmado del todo, no me lo termina de confirmar. No lo niegan y lo afirman”.

Con la idea de aportar su experiencia en estos temas, Yanina afirmó: “Ya cuando no te lo niegan es que vamos por buen camino. Si no te dicen no”. Luego, Peralta destacó la frase que recibió de parte del equipo de María: “No sé nada aún, soy parte del equipo, está todo por verse”.

Luego, el panelista expresó el pedido de los fanáticos del pop argentino: “Pero ¿qué pasa? Se generó mucho ruido en las redes sociales. Todos los fanáticos de la música pop argentina están pidiendo que la que cante sea Lali Espósito. Porque es la cábala. Cantó en el mundial pasado y la están pidiendo para este. Bueno, pero hay una luz de esperanza, porque en el medio de todos los posteos que se están haciendo, Lali no habló, pero escribió. Y cuando los fans la piden, la piden, la piden, ella pone: “LPM””.

Para cerrar, el periodista contó que también dialogó con parte del equipo de Espósito: “Pero no lo puedo dejar las dos juntas, porque con Lali hay más data. No voy a decir con quién, pero hablé directamente con la mano derecha. Te diría que el corazón de Lali. Hablé recién antes de empezar el programa y me dice: “Hasta hoy no me lo termina de confirmar. Hablé hasta anoche con ella, hoy no hablé. Le estoy contando esto que están pidiendo los fans y no sé qué”. Y me dice: “Me encantaría, pero Lali está de vacaciones”.

En 2022, Lali cantó el himno en la final ante Francia (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)

Con la idea de ahondar más en el tema, Latorre preguntó dónde se encontraba de vacaciones la cantante, a lo que Peralta respondió: “No, no está en Estados Unidos, está en Europa”. Así, la conductora agregó: “Y María Becerra también está en Europa, están las dos en España”.

Tal como relataba Peralta, diversos fans se manifestaron en redes para solicitar que Lali cante el himno. “Y ahora no sé cómo van a hacer, pero Lali tiene que cantar el himno en la final”, “Escuchame Lali, vos ya estás sacando pasaje, ¿no?”, “Dale Lali, tenés que ir a cantar el himno a la final”, fueron algunos de los mensajes que la popstar recibió de parte de sus miles de fanáticos.

Por otro lado Soledad Pastorutti es otro de los nombres que gana fuerza para cantar el himno. Su clásico tema "Brindis" fue adoptado por los propios jugadores como un himno íntimo durante la Copa América y el Mundial de Qatar, ganándose el cariño eterno del plantel y un emotivo homenaje en vivo frente a Messi en la Conmebol.