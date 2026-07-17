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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 21º
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Locales

Casinos del Sol presenta el show en vivo de Caro Murillo

La cantante se presentará este sábado 18 de julio, desde las 23 horas, con un repertorio de clásicos en español de ayer y hoy.

Hoy 10:37
Caro Murillo

Casinos del Sol presenta este sábado 18 de julio el show en vivo de Caro Murillo, una propuesta musical pensada para disfrutar una noche de clásicos en español.

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La presentación se realizará desde las 23 horas, en Belgrano Sur 750, con un repertorio que incluirá canciones de ayer y hoy, especialmente vinculadas a grandes divas latinoamericanas.

La propuesta también se vivirá como una previa musical de cara a la final de la Copa Mundial, con una primera parte dedicada a clásicos en español y luego un segmento más bailable para cerrar la noche.

Desde la organización informaron que no se cobrará derecho de espectáculo, por lo que el público podrá acercarse a disfrutar del show en vivo en las instalaciones de Casinos del Sol.

La invitación está abierta para quienes quieran compartir una noche de música, clásicos y baile en la previa de un fin de semana especial.

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