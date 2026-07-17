Así será la indumentaria de Argentina para la final ante España en el Mundial

La Selección argentina volverá a vestir su tradicional indumentaria titular para el partido decisivo del Mundial 2026. Solo cambió de uniforme en tres encuentros del certamen, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez volverá a lucir completamente de verde.

Hoy 10:50

La Selección argentina ya tiene todo listo para disputar la final del Mundial 2026 frente a España y, a pocas horas del encuentro, quedó confirmada la indumentaria que utilizará el equipo de Lionel Scaloni en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Albiceleste volverá a salir al campo con su camiseta titular de bastones celestes y blancos, pantalón blanco y medias blancas, la misma combinación que utilizó en la mayoría de los partidos de la Copa del Mundo. Solo hubo tres excepciones durante el torneo: frente a Austria, cuando usó medias azules; y contra Jordania e Inglaterra, encuentros en los que vistió la camiseta alternativa.

En los demás compromisos del certamen, ante Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, Argentina mantuvo su uniforme principal, una elección que repetirá en el partido más importante del campeonato con la ilusión de levantar una nueva Copa del Mundo.

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez volverá a vestir completamente de verde, una indumentaria que ya utilizó en momentos históricos de su carrera con la Selección, como gran parte del Mundial de Qatar 2022, la final de la Copa América 2021 frente a Brasil en el Maracaná y la final de la Copa América 2024 ante Colombia.

Del otro lado, España dejará atrás la camiseta alternativa que utilizó en la semifinal frente a Francia y volverá a su uniforme titular para disputar la final. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente jugará con su clásica camiseta roja, mangas azules y detalles amarillos, buscando conquistar el segundo Mundial de su historia.