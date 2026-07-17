El histórico logro que puede alcanzar Scaloni en la final del Mundial

El DT tiene la oportunidad de igualar un récord histórico después de haber llevado a la Albiceleste a la consagración en Qatar 2022.

Hoy 10:20

Lionel Scaloni está a un paso de seguir escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del fútbol. Si la Selección argentina derrota a España en la final del Mundial 2026, el entrenador oriundo de Pujato se convertirá en el segundo director técnico en conquistar dos Copas del Mundo.

Hasta el momento, el único entrenador que logró semejante hazaña fue el italiano Vittorio Pozzo, quien condujo a Italia a los títulos de 1934 y 1938. Aquellos campeonatos marcaron la primera gran era dorada de la "Azzurra", que bajo su conducción se consagró bicampeona del mundo.

En Italia 1934, el conjunto local debutó con un contundente 7-1 sobre Estados Unidos en octavos de final. Luego eliminó a España tras un empate y un desempate, venció a Austria en semifinales y derrotó 2-1 a Checoslovaquia en la final, en tiempo suplementario. Cuatro años más tarde, en Francia 1938, volvió a levantar el trofeo tras dejar en el camino a Noruega, Francia y Brasil, antes de imponerse 4-2 sobre Hungría en el partido decisivo.

Ahora, Scaloni tiene la oportunidad de igualar ese récord histórico. Después de haber llevado a la Albiceleste a la consagración en Qatar 2022, buscará repetir la hazaña este domingo frente a una España que llega como uno de los mejores equipos del certamen, con apenas un gol recibido y un gran nivel colectivo bajo la conducción de Luis de la Fuente.

Otros entrenadores estuvieron muy cerca de conseguir el bicampeonato mundial, aunque se quedaron a las puertas del récord. Entre ellos aparecen Helmut Schön (subcampeón en 1966 y campeón en 1974), Mario Zagallo (campeón en 1970 y subcampeón en 1998), Carlos Salvador Bilardo (campeón en 1986 y subcampeón en 1990), Franz Beckenbauer (subcampeón en 1986 y campeón en 1990) y Didier Deschamps (campeón en 2018 y subcampeón en 2022).

El domingo, Scaloni tendrá la posibilidad de alcanzar una marca reservada para muy pocos y seguir agrandando su legado al frente de la Selección argentina.