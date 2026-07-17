Temporal en Buenos Aires: granizo, intensas lluvias y alerta por fuertes vientos

Las tormentas afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires y ya provocan inconvenientes en el tránsito. El Servicio Meteorológico Nacional monitorea la evolución del fenómeno.

Hoy 09:45

El temporal que comenzó durante la madrugada de este viernes ya se hace sentir en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las primeras tormentas llegaron acompañadas por intensas precipitaciones, ráfagas de viento y caída de granizo en algunas zonas del conurbano bonaerense, obligando a las autoridades a recomendar precaución en la vía pública y durante los desplazamientos.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno responde al ingreso de un frente frío que interactúa con una masa de aire cálido y húmedo, generando condiciones propicias para tormentas de variada intensidad. Algunas pueden presentar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo localizado.

Durante las primeras horas del viernes comenzaron a difundirse imágenes de calles anegadas y de granizo en diferentes sectores del AMBA. Las lluvias redujeron notablemente la visibilidad en rutas y autopistas, mientras que las ráfagas complicaron la circulación de vehículos de gran porte y provocaron demoras en distintos corredores viales.

El SMN mantiene vigentes alertas meteorológicas para amplias zonas de la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país. El organismo advierte que las tormentas pueden dejar acumulados importantes de lluvia en poco tiempo y generar anegamientos temporarios, especialmente en sectores urbanos con dificultades de escurrimiento.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar transitar por calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no refugiarse debajo de árboles o postes y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Según el pronóstico oficial, las condiciones de inestabilidad persistirán durante buena parte del viernes y podrían extenderse parcialmente al sábado, con un progresivo descenso de la temperatura producto del ingreso de una masa de aire más fría.

En cuanto al domingo, cuando Argentina disputará la final del Mundial 2026, el panorama es más favorable. El pronóstico indica una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente nublado, ambiente fresco y baja probabilidad de precipitaciones durante la jornada. No obstante, el SMN recuerda que los pronósticos pueden actualizarse a medida que evolucione el sistema frontal.