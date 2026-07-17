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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 21º
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El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 17 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas sin lluvias para este viernes y sábado.

Hoy 06:41

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica buenas condiciones meteorológicas para este viernes 17 y sábado 18 de julio en Santiago del Estero, con cielo entre algo y parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones y temperaturas templadas durante ambas jornadas.

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Para este viernes, se espera una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 32°C. La madrugada comenzará con cielo algo nublado, mientras que durante la mañana, la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado.

El viento soplará del norte durante la madrugada y la mañana, rotará al noroeste por la tarde y al sur durante la noche, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. El organismo no prevé lluvias en ningún momento del día.

En tanto, el sábado presentará un leve descenso de la temperatura, con una mínima de 19°C y una máxima de 25°C. El cielo continuará parcialmente nublado durante toda la jornada y tampoco se esperan precipitaciones.

Durante ese día, el viento será de menor intensidad en las primeras horas, con velocidades de entre 7 y 12 km/h provenientes del sur y sudeste, mientras que por la tarde y la noche volverá a ubicarse entre 13 y 22 km/h, predominando desde el sur.

De esta manera, el fin de semana comenzará con tiempo estable, temperaturas agradables y sin lluvias, condiciones ideales para disfrutar de las actividades previstas en la provincia, entre ellas la tradicional Marcha de los Bombos y las propuestas organizadas por las vacaciones de invierno.

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