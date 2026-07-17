Annabel Scholey se suma al thriller de Netflix "The Lord’s Day", una de las producciones más ambiciosas de la plataforma

La actriz británica integra el elenco de una nueva serie de suspenso ambientada en el Parlamento del Reino Unido, con una trama marcada por el encierro, la tensión y la lucha por sobrevivir.

Hoy 07:38

La actriz británica Annabel Scholey, conocida por su reciente participación en la serie Rivals de Disney+ y por el drama de la BBC The Split, se incorporó al elenco de “The Lord’s Day”, la nueva serie de Netflix que ya se encuentra en producción en el Reino Unido.

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El proyecto, un thriller de seis episodios, está basado en la novela homónima de Michael Dobbs publicada en 2007, y será encabezado por Damson Idris, quien además de protagonizar la historia también se desempeña como productor ejecutivo. Según trascendió, Scholey tendrá un rol clave dentro de la trama.

El elenco se completa con nombres destacados como Harry Lawtey (Industry, Joker: Folie à Deux), Arsema Thomas (Queen Charlotte: A Bridgerton Story), Sophie Willan (Alma’s Not Normal), Gemma Whelan (Game of Thrones, Killing Eve) y Timothy Spall (The Sixth Commandment).

Annabel Scholey

La historia se sitúa durante la apertura estatal del Parlamento británico, cuando el espía Harry Jones (Idris) queda atrapado dentro del emblemático edificio en medio de un bloqueo total. A medida que la situación escala, se ponen a prueba las lealtades y se suceden los sacrificios, desatando una lucha desesperada por la supervivencia en la que no todos saldrán con vida. La serie plantea así una pregunta central: ¿podrá el protagonista utilizar sus habilidades para convertirse en el salvador del país?

“The Lord’s Day” es producida por Bad Wolf, compañía detrás de títulos como Industry, His Dark Materials y las últimas temporadas de Doctor Who. El equipo creativo incluye a los guionistas Sam Vincent y Jonathan Brackley, junto al director Ben Chanan, mientras que la producción ejecutiva está a cargo de Jane Tranter y Dan McCulloch.

En paralelo, Scholey continúa consolidando su carrera con diversos proyectos. Entre sus trabajos recientes se destacan la serie The Couple Next Door y la película musical Chuck Chuck Baby, ganadora del BAFTA Cymru. Además, en 2023 compartió pantalla con Timothy Spall en el aclamado drama policial The Sixth Commandment, que obtuvo el BAFTA a mejor serie limitada.