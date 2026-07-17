"Hay quienes dicen que Villarruel será candidata a presidenta, está coqueteando con un peronismo nacionalista"

Así lo indicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este viernes para Radio Panorama.

Hoy 08:22

El licenciado Osvaldo Granados analizó la actualidad política en su columna de este viernes en Radio Panorama y apuntó a un posible reposicionamiento de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de tensiones dentro del oficialismo.

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Según explicó, en las últimas horas se produjo una fuerte polémica entre Villarruel y la ministra Patricia Bullrich, luego de que la vicepresidenta lanzara duras críticas al rumbo del Gobierno. “Dice que están vendiendo el país y que no hay desarrollo”, señaló Granados, quien interpretó estas declaraciones como parte de un posicionamiento político más amplio.

En ese sentido, aseguró que distintos referentes le transmitieron una posible proyección electoral: “Hay quienes dicen que Villarruel va a ser candidata a presidenta, que está coqueteando con un peronismo nacionalista”. Además, mencionó un eventual intento de acercamiento a sectores del kirchnerismo: “Quiso tener un contacto con La Cámpora, pero Wado De Pedro, que tiene padres desaparecidos, solo hablaría si primero repudia la dictadura militar”.

En su análisis, Granados también abordó temas de la agenda internacional y económica. Destacó que China estaría buscando petróleo ante la tensión en el Estrecho de Ormuz, lo que podría derivar en un acuerdo con Argentina. “Por fin, porque eso sí es una buena noticia”, comentó.

En otro orden, señaló que el expresidente estadounidense Donald Trump adoptó una postura crítica hacia Brasil, imponiendo aranceles a todas las importaciones, lo que podría impactar en la región.

En el plano deportivo, se refirió al interés generado por la final del Mundial con España. Indicó que Aerolíneas Argentinas ofreció dos vuelos chárter con un costo de 20 mil dólares ida y vuelta, y que los pasajes se agotaron en apenas cinco minutos. “¿Cuánto estás dispuesto a gastar para ver el Mundial?”, planteó.

Finalmente, mencionó el movimiento empresarial en el sector tecnológico, al revelar que Uber ofreció 14,8 millones de dólares para adquirir Pedidos Ya, abriendo el interrogante sobre la magnitud y el crecimiento del negocio de las plataformas digitales.