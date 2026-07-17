Jenna Ortega protagonizará y coproducirá el drama deportivo "Nasty"

La actriz de “Merlina” lidera un nuevo proyecto de Warner Bros. centrado en el mundo de la gimnasia olímpica, junto a Rose Byrne.

Hoy 08:20

La actriz Jenna Ortega, reconocida mundialmente por su papel en la serie Merlina, será la protagonista y coproductora de “Nasty”, una nueva película que comenzará su rodaje este otoño bajo el sello de Warner Bros.. En el proyecto, compartirá elenco con Rose Byrne, actriz nominada al Oscar, en una colaboración que marca además el reencuentro de Byrne con la directora Mary Bronstein.

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El guion, escrito por Isabella Jarosz, fue incluido en la prestigiosa Black List de 2024, destacándose como uno de los mejores libretos no producidos del año y representando la primera gran venta de la guionista. La historia sigue a una atleta prodigiosa que lucha por asegurar su lugar en el equipo de gimnasia de los Juegos Olímpicos, enfrentándose a su mayor desafío: su exigente entrenadora.

La producción contará también con la participación de Margot Robbie a través de su compañía LuckyChap, aunque no formará parte del elenco. Para Ortega, este proyecto significa un nuevo vínculo con Warner Bros., estudio con el que ya cosechó éxitos comerciales como Beetlejuice Beetlejuice, que recaudó 452 millones de dólares a nivel mundial, y The Great Beyond, dirigida por J.J. Abrams.

La dirección estará a cargo de Mary Bronstein, quien vuelve a trabajar con Byrne tras el reconocimiento obtenido con If I Had Legs I’d Kick You, película que le valió a la actriz nominaciones al BAFTA, los Critics Choice Awards y los Globos de Oro.

Con este nuevo desafío, Ortega continúa consolidando su carrera en el cine. La actriz, que ha sido nominada al Emmy y en dos ocasiones al Globo de Oro por su interpretación de Merlina Addams, también tiene en agenda futuros proyectos como Lily May B, del director Leos Carax, y el estreno de Klara and the Sun, dirigida por Taika Waititi, previsto para el 23 de octubre.