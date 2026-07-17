NSA Puertas y Ventanas abre una nueva sucursal en La Banda: más espacio, stock y soluciones a medida

La sede será inaugurada este viernes 17 de julio y atenderá al público desde el sábado 18 en Alem 430, con ofertas especiales, un showroom renovado y estacionamiento exclusivo.

Hoy 08:18

NSA Puertas y Ventanas, firma también conocida como Nuevo Santiago Aberturas, inaugurará este viernes 17 de julio su nueva sucursal ubicada en Alem 430, entre Laprida y Cassaffousth, a dos cuadras del Mercado Unión y en pleno centro de La Banda, Santiago del Estero.

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La atención al público comenzará este sábado 18 de julio, con promociones y descuentos especiales por la apertura, válidos en todas las sucursales de la empresa.

El nuevo local cuenta con un showroom de vanguardia y modernos espacios de exposición, donde los clientes podrán conocer una propuesta integral de aberturas de aluminio y PVC a medida, vidrios DVH, construcción en seco, cielorrasos de PVC, cortinas roller y pisos flotantes, entre otras soluciones para la construcción y el diseño de interiores.

Con esta apertura, NSA triplica la infraestructura con la que contaba en La Banda, ciudad en la que está presente desde hace más de 15 años. El nuevo predio incorpora un amplio depósito con stock para entrega inmediata y un estacionamiento privado para clientes, pensado para facilitar la carga de materiales.

La sucursal se suma a la Casa Central y al Centro de Distribución de Santiago del Estero, además de los locales de Tucumán, Salta y Catamarca.

La empresa también cuenta con una fábrica de aberturas de aluminio de casi 11.000 metros cuadrados, equipada con tecnología de vanguardia y con capacidad para producir alrededor de 10.000 aberturas mensuales.

Con una trayectoria cercana a los 50 años, NSA se consolidó como una firma referente en soluciones para la construcción y el diseño de interiores, con productos de marcas líderes y atención personalizada.

La empresa fue fundada en Santiago del Estero por Rosa Roldán y Roberto Guido y, a lo largo de los años, amplió su presencia comercial y productiva. En 2002 incorporó también su canal de comercio electrónico, fortaleciendo su llegada a clientes de distintos puntos de la región.

“Abrir esta nueva sucursal en La Banda tiene un significado muy especial: aquí estamos hace más de 15 años y esta ciudad es parte de nuestra historia. Queríamos estar todavía más cerca de nuestra gente, con un espacio a la altura de sus proyectos, más grande, con más stock y más comodidad”, expresó David Guido, gerente general de NSA.

El directivo agregó que la intención de la empresa es continuar acompañando las obras de sus clientes y ayudarlos a encontrar soluciones adaptadas a cada espacio y necesidad.

Desde el sábado 18, quienes visiten el nuevo local podrán acceder a promociones exclusivas y descuentos de apertura. El equipo de NSA también brindará asesoramiento para acompañar a cada cliente en la elección de los productos más adecuados para su proyecto.

La nueva sucursal está ubicada en Alem 430, entre Laprida y Cassaffousth, a dos cuadras del Mercado Unión. Cuenta con un amplio espacio de exposición, atención personalizada, stock estratégico y estacionamiento exclusivo.

Para conocer más sobre sus productos y servicios, se puede ingresar al sitio web de NSA o seguir sus cuentas en Instagram, Facebook y TikTok.