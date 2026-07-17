Sydney Sweeney arrasa en Instagram con una foto promocional de su marca de ropa

La actriz deslumbra con un look deportivo en tono verde menta que combina comodidad, estilo y tendencia athleisure.

Hoy 07:47

La actriz Sydney Sweeney volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una imagen para promocionar la nueva colección de ropa deportiva de su marca Syrn. En menos de 14 horas, la publicación superó los 1,6 millones de likes, consolidando una vez más su fuerte impacto digital.

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Fiel a su estilo, la intérprete publicó un carrusel de imágenes en el que luce un conjunto deportivo de dos piezas, diseñado tanto para entrenar como para relajarse en casa. La propuesta refleja una estética cómoda y versátil, alineada con las tendencias actuales.

El outfit, en un delicado tono verde menta, está compuesto por un bralette de escote redondo con tirantes anchos y ribetes blancos que destacan su diseño. La prenda está confeccionada en algodón de fibra extralarga combinado con modal, lo que proporciona una textura suave y agradable al tacto. Se complementa con un short deportivo de tiro alto del mismo color, que aporta sujeción y confort durante la actividad física.

El diseño minimalista incorpora detalles sutiles, como un pequeño lazo decorativo en el centro del escote, que suma un toque femenino sin perder la simpleza. Para completar el look, Sweeney añade unos boxers unisex de rayas rosas, llevados como pantalón holgado tipo pijama, dejando visible la pretina del conjunto y reforzando un estilo relajado e informal.

En conjunto, la propuesta transmite una fusión entre funcionalidad y moda, con una estética fresca y moderna. Las líneas limpias y el ajuste de las prendas reflejan una clara apuesta por el estilo athleisure, que combina ropa deportiva con uso cotidiano.

Con esta publicación, Sweeney no solo promociona su marca, sino que también reafirma su capacidad para marcar tendencia y generar impacto en redes sociales.