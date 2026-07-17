La Selección Argentina llegó a Nueva Jersey tras una demora por el mal clima y ya piensa en España

Una tormenta eléctrica en Atlanta retrasó el traslado del plantel campeón del mundo, que ya se instaló cerca del MetLife Stadium para preparar la final del Mundial 2026.

Hoy 07:59

La Selección argentina ya está instalada en Nueva Jersey, donde este domingo disputará la final del Mundial 2026 ante España, luego de un traslado que se vio demorado por las condiciones climáticas en Atlanta.

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El plantel dirigido por Lionel Scaloni debía viajar después del primer entrenamiento posterior al triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra, pero una tormenta eléctrica obligó a modificar la planificación y a esperar la autorización para despegar.

La delegación permaneció en el hotel hasta recibir el visto bueno del aeropuerto y finalmente pudo emprender el viaje hacia la zona de Nueva York. Tras el arribo, el equipo se trasladó a su concentración en Nueva Jersey, donde continuará con la preparación para el partido decisivo.

Antes del contratiempo, la Selección realizó una práctica en el complejo de Atlanta United, con tareas regenerativas para los futbolistas que fueron titulares ante Inglaterra y trabajos de mayor intensidad para quienes sumaron menos minutos.

La jornada también dejó imágenes distendidas en la previa de la final. Lionel Messi, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez fueron vistos sobre el césped en un clima relajado, mientras el plantel comenzaba a enfocarse en el último desafío del torneo.

Uno de los momentos que más repercusión generó en redes tuvo como protagonista a Enzo Fernández, quien volvió a realizar el gesto del “Topo Gigio” antes del viaje, tal como lo había hecho tras convertirle a Inglaterra en la semifinal.

El festejo, asociado históricamente al fútbol argentino por Juan Román Riquelme y replicado también por Messi en Qatar 2022, fue interpretado por muchos hinchas como un nuevo guiño tras el cruce caliente ante los ingleses.

De cara a la final, Scaloni ya había anticipado que podría realizar modificaciones en el equipo. El entrenador explicó que las decisiones se tomarán en función de lo que el partido necesite, incluso si eso implica dejar en el banco a jugadores importantes.

Mientras tanto, la delegación también aguarda si la FIFA tomará alguna determinación por la bandera de Malvinas exhibida por jugadores argentinos tras la victoria ante Inglaterra. Desde el organismo señalaron que la Comisión Disciplinaria analiza los informes del partido antes de decidir eventuales pasos a seguir.

El antecedente inmediato indica que, en este tipo de casos, una eventual sanción podría ser económica y no deportiva, por lo que no afectaría la participación argentina en la final.

La definición entre Argentina y España se jugará este domingo a las 16 (hora Arg) en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. El cronograma prevé nuevos entrenamientos, atención parcial a la prensa y la última conferencia de Scaloni antes de buscar un nuevo título mundial.