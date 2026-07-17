Sophie Simnett protagonizará la comedia muda en blanco y negro "The Candidate"

La actriz británica lidera un ambicioso proyecto inspirado en el cine de la era Chaplin, que combina humor físico y crítica al poder.

Hoy 07:39

La actriz británica Sophie Simnett, reconocida por su papel en la serie de Netflix Daybreak y el filme policial Twist, será una de las protagonistas de “The Candidate”, una nueva comedia muda en blanco y negro que apuesta por un estilo inspirado en la era de Charlie Chaplin.

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Simnett compartirá pantalla con el actor y guionista Jack Whittle en esta producción que marcará el debut como director de largometrajes de Mark Bell, conocido por su trabajo premiado en el teatro con The Play That Goes Wrong. La película contará además con una banda sonora original de Howard Goodall, compositor detrás de clásicos como Blackadder y Mr Bean, reforzando la tradición narrativa del cine silente.

La historia se presenta como una sátira con tono de fábula, centrada en un soñador ingenuo que, de forma accidental, accede a una posición de poder. Al confundir el poder con un propósito, el protagonista pierde de vista lo que realmente importa. Bajo su superficie cómica, el film plantea una pregunta clave: qué valores buscamos en nuestros líderes.

Simnett interpretará a “Love”, un personaje descrito como un homenaje a las grandes actrices del cine mudo, que aportará sensibilidad, humor y humanidad en un mundo dominado por el control. Su rol será fundamental como conciencia emocional dentro de la historia.

Sophie Simnett

La película será producida por Over The Fence Films, compañía con presencia en festivales como Berlín, Cannes y Sundance, y cuyo rodaje está previsto para el otoño de 2026.

Los productores destacaron que se trata de un proyecto “ambicioso y exigente”, que requiere de intérpretes con gran expresividad física, timing cómico y química en pantalla, ya que la narrativa se construye sin diálogos, apoyándose en el movimiento y la acción visual.

En paralelo, Simnett continúa consolidando su carrera con varios proyectos en camino, incluyendo “Falling”, junto a KJ Apa e Isabel May, “Everybody Wants to F— Me” con Taron Egerton, y “Scorn”, una producción liderada por Adria Arjona.