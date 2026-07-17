Los ataques ordenados por Trump destruyeron puentes e infraestructura civil en Irán

Ofensiva nocturna. Los bombardeos norteamericanos alcanzaron a la ciudad portuaria de Bandar Khamir. También resultaron dañadas centrales eléctricas y estaciones de trenes.

Hoy 09:28

Estados Unidos bombardeó en la madrugada de este viernes cinco puentes y la estación de tren de Bandar Khamir, una ciudad portuaria del sur de Irán, en una nueva ofensiva que dejó al menos siete muertos, según informó la agencia estatal iraní IRNA. Las imágenes verificadas por Reuters muestran el puente de Kahurestán con su barandilla destruida y un vehículo dañado en el lugar.

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Un video filmado por un testigo mostró los daños en horas diurnas. En el audio, captado en persa, uno de los presentes relató: “Así está el puente de Kahurestán ahora mismo. La situación es muy grave”, y confirmó que cuatro personas perdieron la vida en ese punto. Reuters verificó la ubicación de las imágenes a partir del trazado de las carreteras, los postes de servicios públicos y la vegetación, que coincidieron con las imágenes satelitales disponibles.

Los ataques a Bandar Khamir forman parte de una sexta noche consecutiva de bombardeos de Washington contra posiciones militares iraníes. Según los medios estatales de Irán, la ofensiva alcanzó un total de cinco puentes, la estación de tren de la ciudad costera y el aeropuerto de Iranshahr, en el sureste del país. El presidente Donald Trump advirtió con lanzar una ofensiva aún mayor contra la infraestructura crítica iraní para presionar a Teherán a desistir del bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.

Teherán respondió con una nueva ronda de ataques contra instalaciones estadounidenses en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) reivindicó un ataque contra la base de Al-Tanf, en Siria, descrito como “un ataque sorpresa contra el Centro de Mando de Operaciones Especiales del enemigo en represalia por la sangre de los soldados iraníes mártires en Iranshahr”, según difundió la emisora estatal iraní a través de Telegram.

Qatar, Jordania, Bahréin y Kuwait también fueron alcanzados por proyectiles iraníes, aunque los sistemas de defensa aérea de esos países lograron interceptar varios de los ataques.

La escalada tiene un efecto directo sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, principal ruta mundial para el transporte de petróleo y gas. Solo tres buques de carga cruzaron el estrecho el jueves, la cifra diaria más baja desde mayo, frente a un promedio de 125 embarcaciones antes del conflicto, de acuerdo con datos de tráfico marítimo citados por Reuters. El barril de crudo Brent superó los 85 dólares este viernes, con un alza cercana al 1%, mientras que el WTI avanzó un 1,3%, hasta los 79,95 dólares.

Por su parte, Kuwait reportó daños en una planta de energía y agua tras un ataque iraní, lo que obligó a las autoridades a pedir a la población que racionara el consumo eléctrico. En Jordania, los sistemas antiaéreos derribaron tres misiles iraníes sin provocar víctimas ni daños, mientras que en el Kurdistán iraquí las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos destruyeron ocho drones en Erbil.

La Casa Blanca aseguró que Irán mantiene interés en alcanzar un acuerdo pese a la escalada militar. Al mismo tiempo, Reuters informó que Teherán pidió a sus aliados hutíes en Yemen que estén preparados para cerrar el estrecho Bab el-Mandeb, la ruta petrolera del Mar Rojo, si el Comando Central de Estados Unidos ataca la infraestructura eléctrica iraní.