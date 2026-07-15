La intendente Fuentes acompañada por vecinos inauguró la repavimentación de 58 cuadras de la Av. Colón

La obra abarca 2.900 metros, equivalentes a 58 cuadras entre Leopoldo Lugones y Alsina. Incluyó la reconstrucción integral de la calzada y mejoras en la infraestructura urbana para optimizar la circulación y la seguridad.

Hoy 21:35

La intendente, Ing. Norma Fuentes, junto al secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, dejó oficialmente habilitada la obra de repavimentación integral de la avenida Colón, una intervención estratégica que recupera uno de los principales corredores viales de la ciudad y mejora las condiciones de circulación, seguridad y conectividad para miles de vecinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el acto, del que participaron frentistas, comerciantes e instituciones de la zona, las autoridades destacaron la importancia de esta obra para el desarrollo urbano. Los trabajos abarcaron 2.900 metros, equivalentes a 58 cuadras considerando ambas calzadas, desde Leopoldo Lugones hasta Alsina.

"Esta trascendental mejora de la infraestructura urbana demuestra con claridad que la obra pública genera progreso, oportunidades laborales y calidad de vida, ofreciendo una circulación más segura y fluida en uno de los corredores más transitados de la ciudad", expresó la jefa comunal.

Además, agregó: "Con la firme decisión política de solucionar los problemas que existían en esta calzada, fuimos avanzando en cada vez más tramos hasta alcanzar 58 cuadras de hormigón de la mejor calidad del mercado, siempre administrando los recursos de manera responsable y sin endeudarnos".

Por su parte, Mario Benavente resaltó "la importancia de modernizar la infraestructura urbana, fortalecer la conectividad entre los distintos sectores de la ciudad y atender las demandas de la comunidad".

En representación del barrio Colón, el vecino Rubén Carabajal manifestó su conformidad con la culminación de la obra y aseguró que "marcará un antes y un después en la calidad de vida de cada familia de este sector".

La intervención incluyó la reconstrucción integral de la calzada con pavimento de hormigón, la renovación de cordones y bocacalles, la adecuación del sistema de desagües, la reparación de la infraestructura de servicios, la construcción de rampas para personas con discapacidad, el pintado de sendas peatonales en todas las esquinas y la puesta en valor del paseo central.