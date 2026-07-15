Cristina Kirchner saludó desde el balcón de su casa tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial

La expresidenta salió al balcón de la vivienda donde cumple prisión domiciliaria para compartir los festejos con militantes. Durante la celebración también proyectaron la imagen de las Islas Malvinas sobre la fachada del edificio.

Hoy 21:25

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió este miércoles al balcón de su domicilio del barrio porteño de Constitución para saludar a un grupo de militantes que se reunió frente al edificio tras la victoria de la Selección argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, resultado que selló el pase a la final del Mundial 2026.

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Los simpatizantes se concentraron en la esquina de San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, y celebraron junto a ella la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Durante los festejos, sobre la fachada del edificio se proyectó la silueta de las Islas Malvinas acompañada por la frase "Son argentinas", en una referencia al histórico reclamo de soberanía del país sobre el archipiélago y a la rivalidad deportiva entre Argentina e Inglaterra.

Cristina Kirchner permanece con prisión domiciliaria desde junio de 2025, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta.

El balcón de su vivienda ya fue escenario de distintas apariciones públicas desde que comenzó a cumplir la medida judicial. En ocasiones anteriores, la Justicia le recordó las condiciones del arresto domiciliario tras algunas manifestaciones realizadas desde ese lugar.

La aparición de este miércoles se produjo en un clima de celebración por el triunfo de la Selección argentina, que buscará el bicampeonato cuando dispute la final del Mundial.