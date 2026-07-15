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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 20º
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Mascotas

Buscan una familia para un cachorro que fue rescatado de la calle

El perrito fue encontrado este miércoles por la mañana en la esquina de Independencia y Latapie. Ya recibió atención veterinaria y esperan encontrarle una familia responsable.

Hoy 20:35
Perrito rescatado

Un cachorro de aproximadamente tres meses fue rescatado este miércoles por la mañana luego de ser encontrado solo en la esquina de Independencia y Latapie, frente a una panadería de la ciudad de Santiago. Tras el hallazgo, fue llevado a una veterinaria, donde confirmaron que se encuentra en buen estado de salud y que será de tamaño grande cuando crezca.

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Además, el pequeño ya fue desparasitado, bañado y despulgado. La persona que lo rescató también se comprometió a entregarlo con la promesa de su primera vacuna, por lo que ahora busca una familia que quiera adoptarlo de manera responsable.

Quienes deseen darle un hogar o recibir más información pueden comunicarse al 3855172565. También se solicita compartir la publicación para ayudar a que el cachorro encuentre una familia lo antes posible.

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