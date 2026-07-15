Se refuerzan las tareas de erradicación de basurales y se solicita más compromiso de los bandeños

Las tareas se desarrollaron en varios sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar la higiene urbana. Desde el municipio reiteraron el pedido a los vecinos para colaborar con el mantenimiento de los espacios públicos.

Hoy 19:53

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda concretó durante el comienzo de la semana numerosos operativos de erradicación de basurales en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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Avenida Libertador en las intersecciones con calles Avellaneda, Alberdi, Mitre y Castelli; calle Quimili entre 3 y 4 del barrio San Fernando, Deán Funes y Daniel Prados; y en diferentes sectores del barrio 25 de Mayo ampliación 540 viviendas.

Desde el área se reitera el pedido de colaboración a los vecinos de la ciudad para mantener limpios los espacios públicos, respetando los horarios de recolección de los residuos domiciliarios, y haciendo un uso responsable de los contenedores ubicados en puntos estratégicos de la ciudad.

En este sentido, se explicó que la a través de la planificación de estas acciones se busca profundizar las políticas de limpieza que se vienen complementando con nuevas herramientas de prevención, educación y también la aplicación de sanciones a quienes arrojen basura en la vía pública.

Desde el área se destacó que existe un fuerte compromiso de la mayoría de los vecinos, aunque se remarcó la necesidad de actuar con mayor firmeza frente a quienes incumplen con las normativas vigentes que afectan la calidad de vida de los ciudadanos bandeños.



