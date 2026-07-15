Alumnos de los jardines municipales fueron protagonistas de la muestra “Educación Vial para una Banda en Movimiento”

La propuesta reunió a alumnos, docentes y familias, quienes presentaron los trabajos realizados durante el año con el objetivo de promover el respeto por las normas de tránsito desde la primera infancia.

Hoy 19:51

La Municipalidad de La Banda realizó la muestra “Educación Vial para una Banda en Movimiento”, una propuesta impulsada por la Dirección de Seguridad y Educación Vial que reunió a alumnos de los jardines de infantes municipales, quienes expusieron los trabajos desarrollados durante el año junto a docentes y sus familias, con el objetivo de fortalecer la educación vial desde la primera infancia.

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La actividad contó con la presencia del viceintendente Gabriel Santillán, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, y la coordinadora de Seguridad y Educación Vial y Capacitación General, Sara Infante Molinari, junto a funcionarios municipales, directivos, docentes, alumnos, padres y demás miembros de la comunidad educativa, quienes recorrieron la exposición y acompañaron la presentación de los proyectos elaborados por los jardines de infantes municipales.

Durante la jornada, el viceintendente Gabriel Santillán destacó el trabajo articulado entre el municipio, las instituciones educativas y las familias, y señaló que este tipo de iniciativas representan una inversión en el futuro, promoviendo desde la infancia el respeto por las normas de tránsito y el cuidado de la vida.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, expresó su satisfacción por el nivel de aprendizaje demostrado por los niños y valoró el compromiso de docentes, directivos y familias, quienes acompañaron cada etapa del proyecto con creatividad y dedicación.

Finalmente, la coordinadora de Seguridad y Educación Vial y Capacitación General, Sara Infante Molinari, explicó que este proyecto se desarrolla desde el inicio de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, con el propósito de formar a los niños como multiplicadores de la educación vial dentro de sus hogares.

Asimismo, destacó el trabajo realizado con materiales reciclables y agradeció el acompañamiento permanente de las instituciones educativas, las familias y las distintas áreas del municipio, que hicieron posible esta importante muestra educativa.