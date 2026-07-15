Alumnos de los jardines municipales fueron protagonistas de la muestra “Educación Vial para una Banda en Movimiento”

La propuesta reunió a alumnos, docentes y familias, quienes presentaron los trabajos realizados durante el año con el objetivo de promover el respeto por las normas de tránsito desde la primera infancia.
La Municipalidad de La Banda realizó la muestra “Educación Vial para una Banda en Movimiento”, una propuesta impulsada por la Dirección de Seguridad y Educación Vial que reunió a alumnos de los jardines de infantes municipales, quienes expusieron los trabajos desarrollados durante el año junto a docentes y sus familias, con el objetivo de fortalecer la educación vial desde la primera infancia.
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La actividad contó con la presencia del viceintendente Gabriel Santillán, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, y la coordinadora de Seguridad y Educación Vial y Capacitación General, Sara Infante Molinari, junto a funcionarios municipales, directivos, docentes, alumnos, padres y demás miembros de la comunidad educativa, quienes recorrieron la exposición y acompañaron la presentación de los proyectos elaborados por los jardines de infantes municipales.
Durante la jornada, el viceintendente Gabriel Santillán destacó el trabajo articulado entre el municipio, las instituciones educativas y las familias, y señaló que este tipo de iniciativas representan una inversión en el futuro, promoviendo desde la infancia el respeto por las normas de tránsito y el cuidado de la vida.
Por su parte, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, expresó su satisfacción por el nivel de aprendizaje demostrado por los niños y valoró el compromiso de docentes, directivos y familias, quienes acompañaron cada etapa del proyecto con creatividad y dedicación.
Finalmente, la coordinadora de Seguridad y Educación Vial y Capacitación General, Sara Infante Molinari, explicó que este proyecto se desarrolla desde el inicio de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, con el propósito de formar a los niños como multiplicadores de la educación vial dentro de sus hogares.
Asimismo, destacó el trabajo realizado con materiales reciclables y agradeció el acompañamiento permanente de las instituciones educativas, las familias y las distintas áreas del municipio, que hicieron posible esta importante muestra educativa.