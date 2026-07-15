La Banda celebró unida la clasificación de la Selección Argentina a la gran final

La clasificación de la Selección desató una multitudinaria celebración en distintos puntos de la ciudad. La Municipalidad desplegó un operativo especial para garantizar la seguridad durante los festejos.
La ciudad de La Banda vivió una noche de profunda alegría tras la clasificación de la Selección Argentina a la gran final. Miles de vecinos se reunieron de manera espontánea en la Plaza Belgrano y en distintos barrios, avenidas y calles de la ciudad para compartir este histórico momento, en una verdadera fiesta popular que reflejó el orgullo, la emoción y la pasión por los colores celeste y blanco.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Familias enteras, niños, jóvenes y adultos celebraron con banderas, cánticos y abrazos este nuevo logro de la Selección, renovando la ilusión y las expectativas de todo un pueblo que acompaña al equipo nacional con entusiasmo y esperanza.
Desde las distintas áreas de la Municipalidad de La Banda se dispuso un operativo especial para acompañar los festejos, garantizando la seguridad, el orden y el normal desarrollo de las celebraciones. Personal de las diferentes dependencias municipales trabajó de manera coordinada para brindar asistencia y acompañar a los vecinos bandeños, permitiendo que la jornada se desarrollara en un clima de tranquilidad, respeto y sana convivencia.
Una vez más, el deporte demostró su enorme capacidad para unir a la comunidad, generando espacios de encuentro, integración y celebración compartida. Estos momentos fortalecen los valores de la solidaridad, el respeto y el sentido de pertenencia, recordándonos que, más allá del resultado deportivo, el fútbol tiene la capacidad de reunir a las familias, estrechar vínculos y alimentar los sueños de millones de argentinos.
La Municipalidad de La Banda destaca este tipo de celebraciones, que reflejan el espíritu de una comunidad unida, solidaria y orgullosa de vivir con alegría cada logro que emociona a todo el país.