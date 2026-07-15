El poncho tucumano, símbolo cultural reconocido cada 15 de julio

Cada 15 de julio se conmemora la oficialización del Poncho Tucumano, una prenda emblemática que representa la identidad cultural de la provincia desde 1975.

Hoy 19:29

Cada 15 de julio se celebra el Día del Poncho Tucumano, una fecha que recuerda la oficialización de una de las prendas más representativas de la identidad cultural de la provincia, convertida con el paso de los años en un símbolo de las tradiciones locales.

El Poncho Tucumano se distingue por su característico color terroso, similar al de la vicuña, y sus guardas bordó, rasgos que no surgieron al azar, sino como resultado de una extensa investigación histórica y cultural impulsada por Leopoldo Guillermo Cúneo durante las décadas de 1960 y 1970.

Comerciante de artículos regionales y apasionado por la arqueología y el folclore, Cúneo recorrió en numerosas oportunidades los Valles Calchaquíes, donde recopiló testimonios de pobladores que coincidían en describir al antiguo poncho de estas tierras con esas tonalidades características.

Con los resultados de ese trabajo, presentó un proyecto ante la entonces Secretaría de Difusión y Turismo, iniciativa que culminó con la oficialización del Poncho Tucumano mediante la Resolución 2988/1, en 1975.

La presentación oficial se realizó el 15 de julio de ese año, durante la V Feria Artesanal de Tucumán, en una ceremonia en la que la prenda fue bendecida por el padre Alfredo Posadas y lucida por Vicente Caro, histórico presidente de la Agrupación Tradicionalista Gregorio Aráoz de La Madrid.

Desde entonces, el poncho pasó a ocupar un lugar central en la cultura provincial, presente en actos oficiales, festividades tradicionales y celebraciones gauchas. Su uso cobró aún más impulso a partir de 2004, cuando una ley promovió su difusión como símbolo de la identidad tucumana, incrementando año tras año la demanda de esta prenda artesanal.