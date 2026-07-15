"Una inmensa caricia al alma": el mensaje de Omar De Felippe tras la victoria ante Inglaterra

El excombatiente de Malvinas y entrenador que llevó a Central Córdoba a conquistar la Copa Argentina expresó su emoción luego de la clasificación de la Selección a la final del Mundial con un sentido mensaje en sus redes sociales.

Hoy 20:22

La victoria de Argentina sobre Inglaterra para meterse en la final del Mundial 2026 dejó una enorme cantidad de reacciones. Sin embargo, una de las más emotivas fue la de Omar De Felippe, excombatiente de la Guerra de Malvinas y entrenador que condujo a Central Córdoba de Santiago del Estero a la histórica conquista de la Copa Argentina, el primer título oficial del club.

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A través de sus redes sociales, el director técnico compartió un sentido mensaje en el que dejó en claro el significado especial que tuvo el partido para él.

"Hay partidos que trascienden el fútbol. Como Veterano de Malvinas, hoy solo quiero agradecerles a estos chicos por la enorme alegría y la inmensa caricia al alma que nos regalaron. El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas."

Las palabras de De Felippe rápidamente se viralizaron y fueron acompañadas por miles de mensajes de apoyo. Su historia es ampliamente conocida en el fútbol argentino: en 1982 combatió como soldado durante la Guerra de Malvinas y, años más tarde, encontró en el deporte una forma de reconstruir su vida, hasta convertirse en uno de los entrenadores más respetados del país.

En Santiago del Estero, su nombre quedó grabado para siempre luego de conducir a Central Córdoba a la obtención de la Copa Argentina 2024, una conquista histórica que también le permitió al Ferroviario disputar por primera vez la Copa Libertadores.

Su publicación, difundida apenas consumada la clasificación argentina a la final, volvió a reflejar cómo un partido de fútbol puede adquirir un significado muy profundo para quienes vivieron de cerca uno de los capítulos más dolorosos de la historia argentina.