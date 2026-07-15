VIDEO: la emoción de Lionel Messi tras llevar a Argentina a una nueva final del mundo

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El capitán se desplomó de rodillas apenas sonó el pitazo final. Después de otra actuación inolvidable de la Selección, las cámaras captaron el desahogo de Messi, que volvió a llevar a la Albiceleste a una definición mundialista.
Argentina escribió una nueva página dorada en su historia al vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y sellar su clasificación a la gran final, donde buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022.
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El encuentro fue intenso de principio a fin, con la Scaloneta imponiéndose en un duelo cargado de historia frente a uno de sus máximos rivales. Con el pitazo final, los jugadores argentinos desataron un festejo lleno de emoción por haber alcanzado una nueva final del mundo.
Uno de los momentos más conmovedores lo protagonizó Lionel Messi. El capitán, que volvió a ser una de las grandes figuras del equipo durante el torneo, no pudo contener las lágrimas y cayó de rodillas sobre el césped apenas terminó el partido. Rodeado por sus compañeros, el rosarino vivió un desahogo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
El video refleja la magnitud del momento vivido por Lionel Messi, que se dejó llevar por la emoción tras el pitazo final. Luego de otro exigente recorrido con la camiseta argentina, el capitán volvió a clasificar a la Selección a una final del Mundial y quedó a un paso de sumar un nuevo título con la Albiceleste.
Ahora, la Selección Argentina irá por todo en la final frente a España, con la posibilidad de conquistar un nuevo Mundial y seguir escribiendo una de las páginas más importantes de su historia.