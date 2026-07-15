Los golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para la remontada histórica de Argentina ante Inglaterra

La Selección Argentina perdía 1-0, pero sobre el final lo dio vuelta con un bombazo de Enzo y un cabezazo agónico del Toro. La Albiceleste venció 2-1 en Atlanta y jugará la final del Mundial 2026 ante España.

Hoy 18:24

Cuando el partido parecía escaparse, la Selección Argentina volvió a demostrar que nunca se rinde. En una semifinal cargada de historia ante Inglaterra, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó sobre el final, ganó 2-1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y se metió en la final del Mundial 2026.

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El conjunto inglés se había puesto en ventaja con un gol de Anthony Gordon, y durante varios minutos sostuvo la diferencia ante una Argentina que empujaba, buscaba y chocaba contra un Jordan Pickford que parecía imbatible.

Sin embargo, cuando el reloj empezaba a jugar en contra y la Albiceleste arrinconaba a los ingleses contra su arco, apareció Enzo Fernández para cambiar la historia. El mediocampista recibió una asistencia de Lionel Messi y sacó un bombazo desde afuera del área que se metió lejos del alcance de Pickford para establecer el 1-1.

La euforia explotó en Atlanta. Enzo celebró con un gesto de Topo Gigio hacia la tribuna inglesa, mientras los hinchas argentinos desataban el primer gran desahogo de la tarde. Pero lo mejor todavía estaba por venir.

Ya en tiempo de descuento, Messi volvió a aparecer con una pelota decisiva. El capitán envió un centro flotado al segundo palo y allí apareció Lautaro Martínez, quien ganó de cabeza y empujó la pelota al fondo de la red para marcar el 2-1 y completar una remontada inolvidable.

El gol del Toro desató la locura de los hinchas argentinos presentes en el estadio y de todo un país que volvió a vivir una noche mundialista de esas que quedan para siempre. Inglaterra intentó reaccionar en los últimos minutos, pero ya no tuvo respuestas.

Con corazón, carácter y dos apariciones decisivas, Argentina dio vuelta un partido durísimo, eliminó a Inglaterra y jugará una nueva final del mundo.

La Albiceleste enfrentará a España el próximo domingo en Nueva York/Nueva Jersey, con el sueño intacto de alcanzar el bicampeonato mundial.