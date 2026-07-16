Prisión preventiva para hombre que agredió a un adolescente en Tucumán

Un hombre de 38 años enfrenta prisión preventiva por 30 días tras agredir a un adolescente en Yerba Buena, Tucumán, mientras la víctima continúa internada en el Hospital de Niños.

Hoy 01:15

La Unidad Fiscal Criminal de Feria, bajo la dirección de Carlos Sale, ha avanzado en la investigación contra Sergio Emilio Barraza (38 años) en una audiencia que se llevó a cabo el miércoles 15 de julio. Durante esta sesión, se realizó la formalización de la investigación, se presentaron los cargos y se solicitó la imposición de medidas cautelares.

El imputado ha sido acusado provisionalmente de lesiones leves. En este contexto, el Ministerio Fiscal solicitó la prisión preventiva por un plazo de 30 días, con el fin de salvaguardar la investigación y evitar posibles riesgos procesales.

Al justificar esta solicitud, la representante del MPF, Marcela Albornoz Medina, argumentó que la medida es esencial para asegurar el adecuado desarrollo de la investigación, considerando la gravedad del hecho y los riesgos existentes.

Tras escuchar a las partes involucradas, el juez accedió a todas las demandas de la Fiscalía, ordenando así la prisión preventiva de Barraza por 30 días, además de su traslado a una unidad carcelaria.

Según la investigación, el pasado lunes 13 de julio, alrededor de las 12:00 horas, la víctima, un adolescente de 14 años, se presentó en un domicilio del barrio Nicolás Avellaneda II en San José (Yerba Buena), para reclamar la devolución de un teléfono celular. En ese momento, se generó una discusión con los ocupantes de la vivienda.

Durante esta confrontación, uno de los involucrados extrajo dos armas de fabricación casera, conocidas como 'tumberas', y entregó una de ellas a Barraza. Posteriormente, ambos persiguieron al menor y comenzaron a agredirlo, utilizando las armas y propinándole golpes de puño y patadas en diversas partes de su cuerpo.

A pesar de que la víctima logró levantarse e intentar alejarse, cayó desvanecido a pocos metros. Los agresores aprovecharon esta situación para continuar golpeándolo en la cabeza y el cuerpo, ocasionándole lesiones que fueron confirmadas por los profesionales médicos. Alertados por los vecinos, la policía llegó rápidamente al lugar, logrando aprehender a Barraza a pocos metros de la escena, mientras que su cómplice logró escapar. Actualmente, el adolescente se encuentra internado en el Hospital de Niños de San Miguel de Tucumán.