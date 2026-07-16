Hombre de 45 años acusado de intento de homicidio en El Jardín

Un hombre de 45 años fue imputado por tentativa de homicidio tras apuñalar a otro durante una reunión en El Jardín, Salta.

Hoy 01:25

En un lamentable incidente ocurrido en El Jardín, un hombre de 45 años ha sido imputado por tentativa de homicidio tras atacar a otro individuo con un arma blanca durante una reunión donde se consumían bebidas alcohólicas.

Este violento hecho tuvo lugar en la madrugada del pasado domingo en el barrio Colombres Garmendia. La discusión entre los presentes escaló rápidamente, resultando en que la víctima sufriera heridas graves en el abdomen.

Tras la agresión, el sospechoso abandonó el lugar y fue detenido horas más tarde. El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, ha solicitado que el acusado permanezca en detención mientras se desarrolla la investigación.

Los servicios de emergencia trasladaron a la víctima de inmediato desde el centro de salud local a los hospitales de El Tala, Rosario de la Frontera y finalmente al hospital San Bernardo, donde fue sometido a una compleja cirugía.

Durante la operación, los médicos realizaron la extirpación de un riñón y repararon una lesión en el intestino delgado. En la actualidad, el hombre se encuentra internado en estado de gravedad.

Las autoridades están llevando a cabo investigaciones adicionales para esclarecer todos los detalles de este trágico acontecimiento y asegurar que se haga justicia.