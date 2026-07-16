Detención por violencia de género en Jujuy tras intento de fuga

Un hombre de 30 años fue detenido en Jujuy por un pedido de captura relacionado con lesiones leves y violencia de género desde 2021.

Hoy 02:38

Efectivos de la Seccional 56° llevaron a cabo la detención de un hombre de 30 años en el barrio Alto Comedero, San Salvador de Jujuy, quien tenía un pedido de captura activo por una causa de lesiones leves y violencia de género.

La detención se produjo tras un alerta emitido por la expareja del sospechoso, quien se comunicó al Sistema 911 informando que el hombre se encontraba en su vivienda en la Etapa 8 del barrio Túpac Amaru.

Al llegar las fuerzas policiales, el sospechoso intentó escapar por los techos de las casas cercanas, pero fue rápidamente localizado y comenzó a correr hacia un terreno baldío.

Los efectivos policiales, tras una breve persecución, lograron detener al individuo, quien había recorrido algunos metros antes de ser apresado.

Una vez capturado, se procedió a su identificación y se consultó en la base de datos policial, confirmando que el hombre era requerido por las autoridades judiciales por un caso de violencia de género.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Seccional 46°, donde quedará a disposición de la Justicia para los procedimientos correspondientes.