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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 15º
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Detención por violencia de género en control vehicular en La Indiana

Efectivos del Departamento de Seguridad Rural de Juan José Castelli detuvieron a un hombre por un pedido judicial relacionado con violencia de género durante un control vehicular en La Indiana.

Hoy 03:15

En un operativo llevado a cabo por efectivos del Departamento de Seguridad Rural de Juan José Castelli, se realizó un control vehicular en un camino vecinal del paraje La Indiana, en el departamento General Güemes.

Durante este procedimiento, los agentes interceptaron una motocicleta Honda de color rojo que no contaba con dominio colocado, lo que generó la necesidad de verificar la identidad del conductor.

Al realizar la comprobación de antecedentes, los policías constataron que el hombre tenía un pedido judicial activo relacionado con un caso de amenazas en el contexto de violencia de género.

Ante esta situación, el personal policial actuó conforme a los protocolos establecidos y trasladó al ciudadano a la dependencia policial, donde fue notificado de su situación legal.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de la ciudad, se le permitió al detenido permanecer en libertad, aunque se le entregó una cédula de comparendo para que se presente ante la autoridad judicial correspondiente.

Las autoridades continuarán con las actuaciones pertinentes conforme a las directrices impartidas por la magistratura, asegurando que se sigan todos los protocolos necesarios en casos de violencia de género.

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