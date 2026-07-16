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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 14º
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Termas de Río Hondo se prepara para un fin de semana soleado: clima ideal para disfrutar hoy Jueves 16 de julio de 2026

Los termenses disfrutarán de un clima soleado y temperaturas agradables durante los próximos días. Se espera un aumento significativo en el calor a partir de mañana.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo es ideal para los amantes del sol, ya que hoy se presenta despejado y agradable, con una temperatura actual de 14.5 °C y una sensación térmica de 9.5 °C. Los termenses pueden disfrutar de una mañana fresca y soleada, perfecta para actividades al aire libre.

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Con una humedad del 77% y vientos suaves de 5 km/h desde el oeste, las condiciones son óptimas para salir y disfrutar de la naturaleza. A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas aumenten significativamente.

Para hoy, se anticipa que la temperatura máxima alcanzará los 27.9 °C, lo que promete un clima cálido ideal para disfrutar de la tarde. Los termenses podrán aprovechar el sol y las altas temperaturas, así como realizar actividades en la zona termal.

El pronóstico para mañana, 17 de julio, indica que el clima seguirá siendo soleado, con una mínima de 15.6 °C y una máxima que podría llegar a los 37.2 °C. Este aumento en la temperatura marcará un cambio notable, por lo que se recomienda hidratarse y protegerse del sol.

Finalmente, el 18 de julio, el clima seguirá siendo soleado, con temperaturas mínimas de 14.9 °C y máximas de 24.8 °C. Los termenses podrán disfrutar de un fin de semana con excelentes condiciones climáticas, ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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