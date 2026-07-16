Apuñalan a un joven durante una batalla campal y analizan un video para esclarecer el hecho

La pelea ocurrió frente a un comercio ubicado sobre calle San Martín, en la ciudad de Frías.

Hoy 09:13

Un joven resultó herido de arma blanca durante una batalla campal registrada este miércoles frente al comercio 24 Horas, ubicado sobre calle San Martín de la ciudad de Frías, en del departamento Choya.

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Un video registrado durante el violento enfrentamiento muestra el momento en el que una persona que vestía una campera negra habría extraído un cuchillo y apuñalado a uno de los jóvenes que participaban de la pelea.

Las imágenes podrían resultar clave para la investigación, ya que permitirían identificar a los participantes y reconstruir la secuencia en la que se produjeron los graves incidentes.

Tras el episodio, personal policial intervino en el lugar y se iniciaron las actuaciones correspondientes. La causa permanece bajo investigación con el objetivo de determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Hasta el momento no se informaron mayores detalles sobre el estado de salud del joven herido ni sobre posibles personas demoradas por el hecho.