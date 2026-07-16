Qué sanción podría recibir Argentina por mostrar una bandera de Malvinas tras eliminar a Inglaterra

Los jugadores celebraron el pase a la final del Mundial 2026 con una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”. El reglamento de FIFA prohíbe exhibir mensajes de contenido político y la AFA podría recibir una multa.

Hoy 09:19

La histórica victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra, que selló el pase a la final del Mundial 2026, dejó una imagen que rápidamente recorrió el mundo: durante los festejos, jugadores del equipo argentino desplegaron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

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La escena ocurrió después del triunfo por 2 a 1 en Atlanta y no pasó inadvertida, ya que la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes de carácter político en el marco de sus competencias. Por ese motivo, ahora se abrió el interrogante sobre una posible sanción para la AFA.

Según informó la prensa internacional, el organismo todavía no comunicó una decisión oficial sobre el episodio, aunque el caso podría ser analizado a partir del informe del partido y del material registrado durante la celebración.

El respaldo reglamentario aparece en las normas vinculadas al equipamiento y a la conducta dentro de los estadios. La Regla 4 de la IFAB establece que los jugadores no deben exhibir lemas, declaraciones o imágenes de carácter político, religioso o personal, y aclara que cualquier infracción puede derivar en sanciones por parte del organizador de la competencia, la federación nacional o la FIFA.

Además, el Código de Conducta para los Estadios de la FIFA contempla restricciones para el ingreso o exhibición de elementos que puedan ser considerados políticos, ofensivos o discriminatorios durante los partidos.

En este tipo de situaciones, la sanción más probable sería una multa económica para la Asociación del Fútbol Argentino, y no un castigo deportivo para el equipo. Sin embargo, la decisión final dependerá de la interpretación que haga la FIFA sobre la bandera y del encuadre disciplinario que decida aplicar.

La polémica también tuvo repercusión en medios británicos, que remarcaron que la consigna sobre las Islas Malvinas había sido considerada de contenido político y que el gesto argentino podría ser denunciado ante las autoridades del organismo.

Más allá de la controversia, la imagen se produjo en medio de una noche histórica para la Selección, que eliminó a Inglaterra y se clasificó a una nueva final del mundo. Argentina enfrentará a España en la definición del Mundial 2026, mientras aguarda si la FIFA tomará alguna medida por lo ocurrido durante los festejos.