"Somos historia pura": la emotiva frase de Messi a Scaloni tras el pase a la final

Las cámaras captaron el diálogo entre el capitán y el entrenador después de la victoria que depositó a la Argentina en la definición del Mundial.

Hoy 09:35

La clasificación de la Selección argentina a una nueva final del mundo dejó imágenes inolvidables. Una de las más emocionantes ocurrió apenas terminó el triunfo por 2-1 ante Inglaterra, cuando Lionel Messi fue a abrazar a Lionel Scaloni y le dedicó unas palabras al oído que conmovieron a los hinchas argentinos.

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Según trascendió, el capitán del conjunto argentino le dijo: “Estamos porque nos lo merecemos. Somos historia pura, la con... de tu madre”.

Scaloni, tras el triunfo ante Inglaterra: “Vamos a dejar todo para intentar ganar la final”

“Vamos a dejar todo para intentar ganar la final”, aseguró el entrenador en la primera entrevista que brindó después del encuentro.

Sobre el valor que tiene el plantel albiceleste, Scaloni dijo: “Somos únicos, no es de arrogancia, es de corazón. La camiseta amerita dar todo hasta el final”.

“Me han emocionado, soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos es imposible. Una mención especial para aquellos que no juegan”, expresó Scaloni entre emoción y alegría.

Además, aseguró que irán a ganar la final igualmente: “Después de esto, vamos a ir a ganar la final, pero ¿qué más tiene que hacer este equipo?“, agregó el entrenador campeón del mundo en el mundial anterior.

“Que lo disfruten, que agradezcan a los jugadores porque este grupo es difícil de explicar con palabras. Se me quiebra la voz”, sentenció.

“España es un gran equipo, para mí creo que fue un justo ganador en la semifinal. Le ganó muy bien a una selección que pensaba que era difícil de ganar”.

“Ya lo tenemos analizado, han cambiado algo, pero sigue siendo un gran equipo y ya todos saben cómo juega. Estamos preparados para afrontarlo, va a ser un partido para que la gente lo disfrute”.