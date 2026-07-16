Científicos chilenos desarrollan parche innovador a base de miel para heridas

Científicos de Chile han diseñado un revolucionario parche a base de miel de ulmo que podría acelerar el proceso de sanación de heridas mediante nanotecnología y biotecnología.

Hoy 10:15

Científicos chilenos han desarrollado un parche innovador que utiliza miel de ulmo, una variedad de miel originaria del sur de Chile, con el potencial de acelerar la cicatrización de heridas. Este material avanzado se integra dentro de una membrana compuesta por fibras extremadamente delgadas.

El proyecto es llevado a cabo por investigadores de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) y combina nanotecnología, biotecnología e ingeniería de tejidos para crear un material que cubre lesiones, proporcionando un entorno óptimo para la proliferación celular.

A diferencia de los apósitos convencionales, esta membrana está diseñada no solo para proteger, sino para imitar la matriz extracelular, que es la red que sostiene y organiza las células en los tejidos humanos.

El avance se encuentra actualmente en fase experimental, pero los primeros resultados de laboratorio sugieren una línea de investigación prometedora para el tratamiento de heridas, quemaduras y lesiones que presentan dificultades para cicatrizar.

El proceso de fabricación del parche involucra una técnica llamada electrohilado o electrospinning, que utiliza un campo eléctrico para convertir una solución líquida en fibras microscópicas. Estas se disponen en capas, formando una membrana porosa y tridimensional que encapsula la miel de ulmo.

Este material flexible se coloca sobre la superficie de una lesión, permitiendo que sus pequeños poros faciliten la adherencia y el desarrollo celular durante la reparación del tejido. Las células requieren un entorno que simule su hábitat natural, lo que hace que esta característica sea esencial.

Además, la membrana posee la capacidad de absorber humedad, un aspecto crucial para la recuperación de heridas, ya que un ambiente equilibrado es necesario para la formación adecuada del tejido. Los investigadores trabajan en determinar la cantidad exacta de líquido que puede absorber el material y el tiempo que mantiene su estructura.

La miel de ulmo, proveniente del néctar de las flores del árbol Eucryphia cordifolia, ha sido seleccionada por sus propiedades antimicrobianas y su capacidad para retener humedad. Sin embargo, los científicos advierten que no todas las mieles cuentan con la misma composición, lo que requiere un proceso de selección y esterilización para su uso médico.