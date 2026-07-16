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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 19º
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Locales

Elías Suárez recorrió la muestra artística anual del Instituto Juan Yaparí

El gobernador participó de la exposición realizada en el Consejo General de Educación, donde estudiantes y docentes exhibieron sus producciones artísticas ante la comunidad.

Hoy 10:30
Elías Suárez Yaparí

El gobernador Elías Suárez participó este jueves de la Muestra Artística Anual del Instituto Superior de Bellas Artes “Juan Yaparí”, una propuesta destinada a visibilizar el trabajo creativo de estudiantes y docentes de la institución.

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La actividad se desarrolló en las instalaciones del Consejo General de Educación, ubicado en avenida Belgrano (S) Nº 1940, y reunió distintas producciones artísticas realizadas en el marco de la formación superior.

Durante su recorrido, el mandatario provincial visitó los stands y pudo apreciar las obras expuestas, en una jornada pensada como espacio de encuentro entre la institución educativa y la comunidad santiagueña.

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