Elías Suárez recorrió la muestra artística anual del Instituto Juan Yaparí

El gobernador participó de la exposición realizada en el Consejo General de Educación, donde estudiantes y docentes exhibieron sus producciones artísticas ante la comunidad.

Hoy 10:30

El gobernador Elías Suárez participó este jueves de la Muestra Artística Anual del Instituto Superior de Bellas Artes “Juan Yaparí”, una propuesta destinada a visibilizar el trabajo creativo de estudiantes y docentes de la institución.

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La actividad se desarrolló en las instalaciones del Consejo General de Educación, ubicado en avenida Belgrano (S) Nº 1940, y reunió distintas producciones artísticas realizadas en el marco de la formación superior.

Durante su recorrido, el mandatario provincial visitó los stands y pudo apreciar las obras expuestas, en una jornada pensada como espacio de encuentro entre la institución educativa y la comunidad santiagueña.