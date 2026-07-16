Elías Suárez recorrió la muestra artística anual del Instituto Juan Yaparí

El gobernador participó de la exposición realizada en el Consejo General de Educación, donde estudiantes y docentes exhibieron sus producciones artísticas ante la comunidad.
El gobernador Elías Suárez participó este jueves de la Muestra Artística Anual del Instituto Superior de Bellas Artes “Juan Yaparí”, una propuesta destinada a visibilizar el trabajo creativo de estudiantes y docentes de la institución.
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La actividad se desarrolló en las instalaciones del Consejo General de Educación, ubicado en avenida Belgrano (S) Nº 1940, y reunió distintas producciones artísticas realizadas en el marco de la formación superior.
Durante su recorrido, el mandatario provincial visitó los stands y pudo apreciar las obras expuestas, en una jornada pensada como espacio de encuentro entre la institución educativa y la comunidad santiagueña.