La promesa que Alexis Mac Allister le hizo a Ailén Cova antes de la final del Mundial 2026

Tras el triunfo de la Selección argentina por 2 a 1 ante Inglaterra, el mediocampista recibió un especial pedido de su pareja de cara al decisivo duelo frente a España.

Hoy 10:25

Alexis Mac Allister está feliz porque jugará una nueva final de la Copa del Mundo. Tras vencer 2 a 1 a Inglaterra, la Selección argentina enfrentará a España el domingo y la ansiedad es enorme para él y sus compañeros, pero también para Ailén Cova, quien le hizo un pedido muy especial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La pareja del deportista leyó la grilla de los artistas que cantarán en la final del Mundial 2026 y enloqueció al ver Justin Bieber, su ídolo musical.

“Por Dios, Alexis. Hace 13 años fue la última vez que lo tuve en persona. Mi niña Belieber te lo ruega”, le comentó, y el jugador respondió con mucha ilusión: “¿Vamos a tener que hacerlo posible, no? Lo intenteremos bebé“.

Ailén Cova fue un sostén importante para Mac Allister en esta competencia deportiva. Asistió a cada partido junto a su hija y familiares del pampeano, y alentó a la Selección como una hincha más. Este domingo se trasladará a New Jersey con la esperanza de levantar la copa junto con Alaia, la nena que tuvieron.