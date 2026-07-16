Los explosivos chats entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich por la sesión en el Senado

La tensión dentro del oficialismo quedó expuesta tras el cruce entre la titular del Senado y la ministra de Seguridad por el debate legislativo de este jueves.

Hoy 10:40

La interna entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el oficialismo volvió a quedar expuesta tras la filtración de un duro intercambio por WhatsApp con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

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La discusión se produjo luego de que la titular de la Cámara alta intentara postergar la sesión convocada para debatir el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y fue subiendo de tono hasta terminar en acusaciones y descalificaciones personales.

Los chats entre Villarruel y Bullrich

— Victoria Villarruel: “Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”.

— Patricia Bullrich: “Para festejarlo”.

— VV: “Para vender el país. Nadie quiere festejar en el Senado. Que cada senador lo festeje en su provincia, con su familia, no votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

— PB: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”.

— VV: “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

— PB: “Ni se venden tierras. Se desarrolla el país”.

— VV: “No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia. La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho”.

— PB: “Yo estoy bien en la realidad. Y los argentinos quieren progresar, no ser más subdesarrollados, populistas, pobres. Cuántos kirchneristas habrán ido al Mundial”.

— VV: “Uds. nos quieren rifar. No seas hipócrita. Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina. Preguntale a Viola, que se debe haber encontrado con ellos allá”.

— PB: “Si no te gusta, renunciá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”.

— VV: “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo. Lo que escribo es la realidad de la ley que vos estás empujando por obsecuente”.

— PB: “A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad”.

— VV: “Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina”.

— PB: “¡Chau! Chau, comienzo y fin de una corta vida política”.

— VV: “Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida. Chau”.

— PB: “Perdón, estaba festejando. Pero los buenos, como Messi, somos capaces de jugar muchos mundiales. Y para tu récord, nunca pensé que eras tan mal educada”.

La filtración del intercambio volvió a dejar al descubierto la profunda tensión entre Villarruel y el Gobierno nacional. Mientras el oficialismo busca avanzar con uno de los proyectos que considera clave para su agenda legislativa, el cruce evidenció que las diferencias entre la vicepresidenta y la Casa Rosada ya no se limitan a la interna política, sino que también alcanzan iniciativas centrales de la gestión de Javier Milei.