Estados Unidos amplió sus ataques contra el norte de Irán y Teherán respondió con misiles y drones

La escalada bélica alcanzó nuevos niveles tras los bombardeos estadounidenses. Irán lanzó ataques sobre Bahréin, Jordania y Kuwait y advirtió que destruirá infraestructura regional si continúan las ofensivas.

Hoy 11:45

La escalada entre Estados Unidos e Irán alcanzó un nuevo pico de tensión en la madrugada del jueves, cuando las fuerzas estadounidenses intensificaron sus ataques y golpearon objetivos más al norte, incluso en las inmediaciones de Teherán.

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Además, la Marina de EE.UU. disparó contra un barco que, según Washington, intentó romper el bloqueo naval impuesto sobre la República Islámica.

La respuesta iraní no tardó en llegar: el régimen lanzó misiles y drones contra Bahréin, Jordania y Kuwait antes del amanecer, en una serie de ataques que involucraron a países que albergan bases estadounidenses.

Las autoridades de esos Estados confirmaron la ofensiva, aunque no reportaron daños ni víctimas de inmediato.

El mando militar conjunto de Irán endureció su postura y advirtió que, si el presidente estadounidense Donald Trump cumple su amenaza de atacar plantas de energía y puentes en territorio iraní, la respuesta será devastadora.

“Toda la infraestructura en la región será aplastada bajo los golpes de acero de las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica de Irán”, aseguró el coronel Ebrahim Zolfaghari, vocero del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya.

Zolfaghari también remarcó que Irán no permitirá bajo ningún concepto la injerencia de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, al que definió como “la invencible línea roja de Irán”.

La tensión en la región se disparó tras días de ataques cruzados, que hicieron añicos el acuerdo para poner fin a la guerra y reavivaron el temor a un conflicto a gran escala.

Funcionarios iraníes denunciaron que los bombardeos estadounidenses causaron más de 35 muertos y 300 heridos, y que por primera vez los ataques alcanzaron zonas cercanas a la capital.