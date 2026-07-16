Una mujer denunció que fue amenazada con un arma blanca en la vía pública

El hecho ocurrió durante la madrugada en la intersección de San Martín y Sáenz Peña. El sospechoso se refugió en su vivienda al advertir la presencia policial.

Hoy 12:09

Una mujer denunció haber sido amenazada con un arma blanca durante la madrugada de este jueves en pleno sector céntrico de la ciudad.

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El episodio se registró cerca de las 04:40 en la esquina de San Martín y Roque Sáenz Peña, donde un efectivo de la División de Seguridad y Asistencia Comunitaria que se encontraba de consigna fue alertado por la víctima.

La damnificada, de apellido Carrizo, se acercó al uniformado en estado de alteración y manifestó que un hombre identificado como Rigur la había intimidado minutos antes con un arma cortopunzante.

Según se informó, al advertir la intervención policial, el sospechoso se retiró rápidamente del lugar y se refugió en su domicilio, ubicado sobre calle San Martín al 200, donde se negó a salir o brindar explicaciones.

Ante esta situación, y sin orden judicial para ingresar a la vivienda, el personal policial resguardó el área y asistió a la mujer.

Posteriormente, la víctima fue invitada a radicar la denuncia formal en la Comisaría Primera, a fin de que la Fiscalía interviniente avance con las medidas legales correspondientes.